In Francia aumentano i positivi, e 409 persone sono in terapia intensiva (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci sono stati più di 3.000 nuovi contagi da Coronavirus in Francia, secondo quanto ha reso noto la Sanità pubblica transalpina: è un dato inferiore rispetto a quello dei gioni precedenti: venerdì ... Leggi su globalist

Ci sono stati più di 3.000 nuovi contagi da Coronavirus in Francia, secondo quanto ha reso noto la Sanità pubblica transalpina: è un dato inferiore rispetto a quello dei gioni precedenti: venerdì eran ...

La FRANCIA è uno dei PAESI più colpiti da nuovi casi da COVID-19In Europa, la diffusione del COVID-19 continua a galoppare senza sosta con migliaia di casi giornalieri sparsi in diverse nazioni e, in ...

