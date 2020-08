Il locale a luci rosse chiuso a Testaccio: «Ma come ci distanziamo nello scambio di coppia?» (Di lunedì 31 agosto 2020) Un locale a luci rosse nel quartiere di Testaccio a Roma è stato chiuso dai vigili urbani per il mancato rispetto delle prescrizioni a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 relative al divieto di assembramenti. La responsabile è stata sanzionata e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno identificato 60 clienti presenti nel locale. Il locale a luci rosse chiuso a Testaccio: «Ma come ci distanziamo nello scambio di coppia?» Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla struttura. Nel fine settimana i vigili hanno eseguito oltre un migliaio di ... Leggi su nextquotidiano

