Grande Fratello Vip 5, forfait di un altro concorrente ma arrivano tre nuovi nomi (Di lunedì 31 agosto 2020) Manca poco all’inizio del Grande Fratello Vip 2020. Lo storico reality, condotto da Alfonso Signorini, farà il suo Grande debutto su Canale 5 dal 14 settembre e andrà in onda due volte a settimana. Non è la prima volta che parliamo del cast del GF Vip 5; ormai da settimane si susseguono i nomi dei concorrenti ma se qualcuno come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, il concorrente della foto misteriosa, sono stati praticamente confermati, per tutto il resto del cast non c’è l’ufficialità. Anche Paolo Brosio ha smentito Nelle ultime ore, infatti, è arrivata l’ennesima smentita ma sono emersi anche tre nuovi nomi di concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa. Di chi si tratta? A dare ... Leggi su tutto.tv

