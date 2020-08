Giappone, fiducia consumatori si deteriora ad agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Piccolo peggioramento per il sentiment dei consumatori Giapponesi ad agosto. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, l’indice di fiducia si è attestato a 29,3 punti rispetto ai 29,5 di luglio. L’indice resta così al di sotto dei 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima fortemente negativo fra le famiglie del Sol Levante. Leggi su quifinanza

