Elettra Lamborghini smaschera alcuni vip: “Hanno il Covid e vanno in giro…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Elettra Lamborghini contro i vip che hanno il Covid-19 Negli ultimi giorni Elettra Lamborghini sembra essere un fiume in piena. La ricca ereditiera, infatti, ha deciso di smascherare tutti i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo che secondo lei sono positivi al Coronavirurs ma continuano ad andare in giro indisturbati. L’ex giudice di The Voice of Italy è molto amata e seguita dal pubblico, in particolare quello social. La donna ha un grande carisma e soprattutto una personalità abbastanza forte e stravagante. In questo ultimo periodo la ragazza che presto convolerà a nozze col fidanzato, si è mostra ai suoi follower per quello che. Infatti non è una che si nasconde dietro ad un dito, anzi dice le cose in faccia e mesi fa ha anche ... Leggi su kontrokultura

