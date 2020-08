Dalla bomba atomica al Nord Stream, la Germania torna super potenza sfruttando la Ue (Di lunedì 31 agosto 2020) È risaputo, la Germania non perde occasione per mostrare un’immagine di sè fiera e dominante, non solo all’interno del contesto europeo, ma anche a livello internazionale e lo fa sfruttando l’Unione europea. L’Unione europea che è da sempre la più grande farsa politica messa in piedi, una gabbia all’interno della quale la potenza tedesca piega le sorti degli Stati membri secondo il proprio volere e le proprie esigenze. Lo scopo implicito è, come viene descritto da Lucio Caracciolo in un articolo che compare sulla Repubblica, quello di assumere il valore di “ago della bilancia degli equilibri euro-meditrranei”. In ogni scenario di crisi che si è abbattuto durante l’estate, “Dalla partita del Recovery Fund, alla crisi ... Leggi su ilparagone

Bomba Tsar, russi desecretano nuovo filmato e lo pubblicano su YouTube Notizie scientifiche.it Coldiretti: "Bomba di ghiaccio sui campi, chiederemo lo stato di calamità"

1' di lettura Ancona 31/08/2020 - Danni ingenti in alcune zone dell’anconetano, dove la grandine di ieri si è abbattuta pesantemente, azzerando in alcuni casi le produzioni di oliveti e vigneti, ma an ...

“Coldiretti, bomba di ghiaccio sui campi, chiederemo immediatamente lo stato di calamità”

Danni ingenti in alcune zone dell’anconetano, dove la grandine di ieri si è abbattuta pesantemente, azzerando in alcuni casi le produzioni di oliveti e vigneti, ma anche di mais, sorgo e girasole. Nel ...

