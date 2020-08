Da giovedì torna Stella Rossa la festa dell’Arci di Firenze (Di lunedì 31 agosto 2020) torna dal 3 al 5 Settembre, dopo il rinvio dello scorso giugno, “Stella Rossa”, il festival di Arci Firenze nello spazio all’aperto del Varlungo, in Via della Funga. Tre serate di musica dal vivo, incontri, radio on air, cene popolari, arte, politica e cultura organizzate da Arci insieme ad altre realtà cittadine impegnate nella promozione culturale come L’Associazione Culturale La Chute, Icchè ci vah ci vole, Progeas family, Fiore sul Vulcano, Three Faces e InStabile Culture in Movimento. “Anche quest’anno, nonostante il periodo complicato che tutti noi ci troviamo a vivere, abbiamo deciso di riproporre la nostra festa, con un’attenzione particolare proprio alla sicurezza per le norme anti contagio” – spiega il presidente di Arci ... Leggi su laprimapagina

