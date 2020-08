Coronavirus:da domani drive-in test parcheggio Fiumicino (Di lunedì 31 agosto 2020) Fiumicino, 31 AGO - Da domani, primo settembre, a partire dalle ore 15, sarà attivo presso il parcheggio Lunga Sosta dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino il nuovo drive-in della Regione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus:da domani drive-in test parcheggio Fiumicino Tiscali Notizie Come risparmiare sulla spesa scolastica

Quest’oggi, la redazione di ProiezionidiBorsa vi mostrerà come risparmiare sulla spesa scolastica fino al 40%, tenendo conto di alcuni semplici trucchi. In un clima d’incertezza tra timore di nuovi co ...

Sanificazione, uffici della Provincia chiusi anche domani e dopodomani

Palazzo Caracciolo, uffici chiusi anche domani e dopodomani. Come si sa, la sede dell’amministrazione provinciale di Avellino è interessata da interventi di sanificazione, dopo che è stata ufficialità ...

