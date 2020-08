Coronavirus, la scuola non riapre a settembre: 16 positivi. Lezioni solo online (Di lunedì 31 agosto 2020) L’iter è ormai quello di sempre: test sierologici che risultano positivi e tamponi immediati. Il campanellino rosso dei contagi tra i giovanissimi che ritornano dalle vacanze estive non accenna a smettere di suonare, con la conseguenza di blindare anche le scuole. Il nome è internazionale ma si parla sempre di Italia, l’istituto internazionale britannico Saint George’s British international school, in zona La Storta a Roma, non potrà riaprire i cancelli come ogni settembre. Ad oggi la scuola ha annunciato che 5 alunni delle superiori sono risultati positivi al tampone, ma non solo loro, nel gruppo dei casi rimasti positivi al test sierologico sono rientrati anche 11 adulti, tutti all’interno del personale scolastico. In mezzo a questi casi ... Leggi su caffeinamagazine

SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, un positivo a scuola a Verbania: lezioni sospese - Agenzia_Ansa : #Scuola, un'#autocertificazione dei genitori per gli studenti minorenni per entrare in classe: è la proposta dell'A… - Open_gol : In vista del rientro a scuola, il professor Andrea Crisanti ha proposto al governo di aumentare i tamponi da 90 a 3… - rosatoeu : Il viceministro Sileri dice che «Immuni è stata un flop tra i giovani». «Ora sarebbe utile inserirla nei protocolli… - FabioGarritano : Non sono un medico però credo che areare i locali ogni ora, scaglionare entrata e uscita, obbligo di mascherina ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus, +1.365 nuovi casi. Se aumentano contagi, riapertura scuole potrebbe essere rivalutata Orizzonte Scuola Coronavirus, Fontana: su di noi falsità, Lombardia trattata in modo scorretto

"In tutta questa vicenda la Lombardia è stata trattata in maniera scorretta. Spesso sono state descritte situazioni non vere o travisate. E' stato sgradevole perché in situazioni come questa bisognere ...

Fico “Basta scontri sulla scuola”

ROMA (ITALPRESS) – “La scuola è troppo importante per diventare un terreno di scontro. Avviare l’anno in sicurezza deve essere obiettivo comune: mi riferisco a governo, forze politiche, regioni ed ent ...

"In tutta questa vicenda la Lombardia è stata trattata in maniera scorretta. Spesso sono state descritte situazioni non vere o travisate. E' stato sgradevole perché in situazioni come questa bisognere ...ROMA (ITALPRESS) – “La scuola è troppo importante per diventare un terreno di scontro. Avviare l’anno in sicurezza deve essere obiettivo comune: mi riferisco a governo, forze politiche, regioni ed ent ...