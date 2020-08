Corbo: il Napoli compete con Atalanta e Lazio, non con Inter e Juventus (Di lunedì 31 agosto 2020) Antonio Corbo su Repubblica scrive di Giuntoli e ricorda che deve competere con i colleghi di Lazio (Tare) e Atalanta (Sartori) essendo il Napoli più simile a Lazio e Atalanta che a Juve ed Inter. Con l’acquisto di Osimhen, De Laurentiis può già mostrare le sue tre carte. Si gioca l’anno sull’attaccante nigeriano, sulle strategie di Giuntoli, sul lavoro di Gattuso. Ma si gioca ovunque al risparmio. Per ora, scrive Osimhen si sta divertendo con dei dilettanti. È attaccante di straordinaria velocità, Liedholm ne avrebbe fatto il capocannoniere, ora tocca a Gattuso. Osimhen si rivela un affare se fin dal primo anno segna almeno 20 gol. È tutto qui il nodo del 2021. Il Napoli ... Leggi su ilnapolista

napolista : Corbo: il Napoli compete con Atalanta e Lazio, non con Inter e Juventus Su Repubblica: “De Laurentiis ha puntato tu… - zazoomblog : Corbo: “Giuntoli a gennaio ha speso 90 milioni e il Napoli è ancora sul mercato” - #Corbo: #“Giuntoli #gennaio… - napolista : Corbo: “Giuntoli a gennaio ha speso 90 milioni e il Napoli è ancora sul mercato” Su Repubblica: “Il club cerca anc… - marcelloharan : RT @marcelloharan: Che vergogna. Un bambino e il suo sogno: una semplice foto con una schifezza di Coppa. #CasteldiSangroNapoli #Napoli… - infoitsport : Corbo: 'Episodio grave con un bambino a Castel di Sangro, così si distrugge l'immagine del Napoli!' -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Napoli

IlNapolista

Il Napoli sta programmando la prossima stagione, ma non mancano le difficoltà. Il popolare giornalista Antonio Corbo nel suo consueto editoriale per Repubblica ricorda ancora una volta che il Napoli n ...Antonio Corbo ha raccontato nel suo editoriale per la Repubblica un retroscena sui tifosi a Castel di Sangro. “L’episodio che racconta Robbie 48 alle 8.49 è verosimile. Direi anche Credibile. Grave, a ...