Consegnato il Sigillo della Città di Udine al Prof. Giacomo Rizzolatti (Di lunedì 31 agosto 2020) Lunedì il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, accompagnato dall’Assessore alla sanità Giovanni Barillari, ha conferito il Sigillo della città al Prof. Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato italiano il cui nome è legato alla scoperta dei neuroni specchio. I neuroni specchio sono neuroni presenti nelle aree motorie e premotorie del cervello che si attivano sia durate un’azione sia quando si vede compiere un’azione. Rizzolatti ha individuato questo tipo di neurone prima nelle scimmie e poi nell’uomo, scoprendo che assolvono a un ruolo decisivo nell’apprendimento per imitazione e nel fenomeno dell’empatia. Giacomo Rizzolatti, il nostro più grande ... Leggi su udine20

crociangelini : RT @UniMC: #26Agosto | Alcuni scatti ?? della serata in Piazza Vittorio Veneto durante la quale é stato consegnato il sigillo per Piero Cesa… - UniMC : #26Agosto | Alcuni scatti ?? della serata in Piazza Vittorio Veneto durante la quale é stato consegnato il sigillo p… -