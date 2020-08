Come eliminare virus iPhone e installare antivirus (Di lunedì 31 agosto 2020) Anche se i prodotti Apple sono famosi per essere praticamente inattaccabili con i malware e i virus pensati per Windows o per Android (dove sono molto più numerosi), purtroppo può capitare di trovare qualche malware o qualche app fasulla che si comporta effettivamente Come un virus, rallentando il nostro telefono oppure provocando azioni inattese (Come lo spegnimento della suoneria o il riavvio non voluto).Se notiamo che il nostro iPhone è troppo lento oppure si comporta stranamente, conviene scoprire Come eliminare virus iPhone e se è necessario installare un antivirus anche su un dispositivo Apple (cosa decisamente inusuale).Purtroppo molti rallentamenti non sono dovuti a ... Leggi su navigaweb

