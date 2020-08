Caos Covid sui treni del controesodo, passeggeri costretti a scendere (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI Per due volte i passeggeri in piedi sono stati invitati a scendere dal treno "troppo pieno" e a spostarsi su altri convogli per evitare che si protraesse una situazione pericolosa in chiave anti Covid. È successo nella domenica del ritorno dalla ferie agostane sul treno regionale Pescara - Milano partito alle 14 dall'Abruzzo e arrivato alle 23 e 30 nel capoluogo lombardo. passeggeri in piedi e assembramenti nei corridoi Vagoni colmi di vacanzieri, tanti al rientro dalle località di villeggiatura sul mare Adriatico, che hanno espresso tra loro e al personale di bordo il disappunto per essere stati costretti a viaggiare in una situazione apparsa critica. La maggior parte delle Regioni, tra cui l'Abruzzo, le Marche, l'Emilia e la Lombardia, consentono ai ... Leggi su agi

Ci siamo lasciati con un'estate alle porte e con un Italia fiduciosa, quasi convinta che ormai almeno per l'aspetto sanitario legato al contagio da Covid il peggio fosse passato, e invece sono bastate ...

