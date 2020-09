Camera Commercio Jiangxi in Italia, Premio Isfoa a Riccardo Di Matteo (Di lunedì 31 agosto 2020) Riccardo Di Matteo, vice presidente in Italia della Camera di Commercio della provincia di Jiangxi, vice presidente della Camera di Commercio Italia-Repubblica Ceca nonché imprenditore nel settore edile in qualità di azionista ed amministratore dell’impresa attiva a livello nazionale, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano inizialmente con data prevista prima dell’emergenza sanitaria il 22 maggio 2020, ora in fase di ridefinizione. ... Leggi su ladenuncia

