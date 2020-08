Bologna, Tomiyasu e Medel "scalano" al centro (Di lunedì 31 agosto 2020) PINZOLO - Possibili scenari: Tomiyasu difensore centrale e anche Medel . Si può fare? E' una delle tante nuove idee che girano nella testa di Sinisa Mihajlovic . Intanto la buona notizia è che Tomi ... Leggi su corrieredellosport

bologna_sport : Il consiglio del Mitico Villa al #Bologna - sportli26181512 : #Bologna, Tomiyasu e Medel 'scalano' al centro: Con l'abbondanza a centrocampo e l'arrivo di De Silvestri per le fa… - 1000Cuori : ????#Tomiyasu e #Medel, un nuovo ruolo #rassegnastampa #BolognaFC #WeAreReady ?????? - 1000Cuori : ????Radio Pinzolo - #Tomiyasu ha raggiunto i compagni in ritiro #BolognaFC #WeAreReady #Pinzolo ?????? - ZO_it : Mimmo uno di noi. ???? #Intervista di Simone #Minghinelli. #Maietta #ritiro #calcio #carriera #Empoli #SerieBKT… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Tomiyasu

Corriere dello Sport.it

PINZOLO - Il Bologna prosegue la propria preparazione in vista del prossimo campionato. Oggi la squadra si è allenata in palestra agli ordini del prof. Marchesi, in assenza dei Nazionali. In serata si ...PINZOLO - Il Bologna prosegue la propria preparazione in vista del prossimo campionato. Oggi la squadra si è allenata in palestra agli ordini del prof. Marchesi, in assenza dei Nazionali. In serata si ...