Automobili Amos - Primo teaser della Tuono (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo la Delta Futurista, la Automobili Amos è pronta ad affrontare un nuovo progetto denominato Tuono. Un'anteprima della vettura è stata pubblicata sul canale Instagram dell'azienda: stavolta al posto di una nuova rivisitazione di un classico degli anni '80 e '90 troviamo un prototipo creato dal foglio bianco ad alimentazione elettrica. Amos non ha per il momento fornito informazioni più dettagliate, limitandosi ad annunciare di aver intrapreso una strada controcorrente. L'idea è nata durante il lockdown per dare vita ad un brand e ad una vettura indipendente, lontana dal concetto di restomod che ha fatto conoscere la Automobili Amos al pubblico. I primi dettagli. Nell'unica immagine disponibile fino ad ora possiamo vedere il ... Leggi su quattroruote

La supersportiva sarà mostrata il 9 settembre a Modena e riporterà il Tridente nel mondo delle competizioni ...

