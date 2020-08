'Ascoli Satriano resta nella fascia 6-10'. Sarcone precisa: 'Due i focolai, errore di calcolo nel bollettino' (Di lunedì 31 agosto 2020) 'Alla pandemia si aggiunge pure un certo pressappochismo di calcolo del numero dei casi di Covid positivi ad Ascoli Satriano'. Vincenzo Sarcone, sindaco della cittadina dei Grifoni, fa il punto della ... Leggi su foggiatoday

5rsMegafono : ?? ULTIM'ORA Grave incidente sull'A16, volontari investiti all'altezza di #AscoliSatriano. LEGGI QUI ?? #live5rs… - Gigithebeast1 : RT @MichelangeloCat: Non c'è via più sicura per evadere dal mondo, che l'arte; ma non c'è legame più sicuro con esso che l'arte. (Goethe)… - My_Trails : johnfy added a new Hiking trail in Ascoli Satriano Puglia Italy : - 5rsMegafono : ?? INCENDI SENZA FINE #AscoliSatriano Tornano a preoccupare i roghi in città, il sindaco spiega la scelta di istitu… - Carmela_oltre : RT @MichelangeloCat: Non c'è via più sicura per evadere dal mondo, che l'arte; ma non c'è legame più sicuro con esso che l'arte. (Goethe)… -