Adele sfoggia un look giamaicano è polemica sui social (Di lunedì 31 agosto 2020) Il look con cui la popstar Adele si è presentata in occasione del celebre carnevale londinese di Notting Hill, non è piaciuto a molti utenti del web. La foto sta facendo il giro del mondo. Ma la polemica è legata all’appropriazione culturale. Di solito, quando una donna bianca indossa una pettinatura tradizionalmente associata alle donne nere, come le treccine o i nodi Batu, si parla di appropriazione culturale non solo perché si sta effettivamente appropriando una parte integrante di una determinata tradizione, ma anche perché, per centinaia di anni e ancora oggi, le donne nere sono state e sono derise e offese per le loro acconciature, spesso definite «non professionali», «non eleganti», o «di cattivo gusto», mentre quando una bianca le indossa è ... Leggi su people24.myblog

