Vidal Juventus, il suo entourage svela: “Inter? No, vuole tornare a Torino” (Di domenica 30 agosto 2020) Vidal Juventus – Andrea Pirlo sta plasmando la sua nuova Juventus. Come specificò Agnelli dopo l’eliminazione contro il Lione, servirà svecchiare la rosa. Svecchiamento, che con l’arrivo Arthur, McKennie, Kulusevski e il probabile addio di Higuain e Khedira, sembra essere quasi riuscito. Ma Andrea Pirlo ha bisogno di un mix perfetto di gioventù ed esperienza, così nelle ultime settimane spunta un nome a sorpresa, un grande ex: Arturo Vidal. C’è la voglia di vincere la Champions nei pensieri di Vidal che, secondo quanto riferisce “La Cuarta”, è stato contattato anche da Andrea Pirlo. Vidal Juventus, il cileno vuole tornare a Torino L’allenatore bianconero ... Leggi su juvedipendenza

