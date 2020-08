Trombe d’aria improvvise nelle prossime ore. Video meteo (Di domenica 30 agosto 2020) Da più parti vengono segnalate Trombe d’aria e Trombe marine. Ciò succede anche perché sono in atto forti contrasti termici. Tenete conto che arriva aria fresca, ad esempio nella Valle Padana occidentale ci sono 15°C, mentre al Sud si toccheranno i 40°C. Attenzione, tali fenomeni non sono da confondere con i downburst, il vento del temporale. Vento che soffia orizzontale e non associato ad una ventilazione che genera una nube di polvere e vapore a imbuto. Questa è una tromba d’aria quando si verifica a terra, e tromba marina o d’acqua se si forma in mare o lago. Trombe d’aria improvvise nelle prossime ore. Video meteo meteo Giornale. Leggi su meteogiornale

matteosalvinimi : Ancora grandine, trombe d’aria e devastazione: tutta la mia vicinanza al grande popolo Veneto, nella speranza che a… - zaiapresidente : ??? Sto per iniziare i sopralluoghi alle aree del Veneto colpite dalle trombe d’aria di ieri pomeriggio. ??? - HuffPostItalia : Maltempo, in Veneto trombe d'aria e allagamenti. Disperso un uomo nel Varesotto: è stato travolto da un torrente (V… - rd5mp : RT @matteosalvinimi: Ancora grandine, trombe d’aria e devastazione: tutta la mia vicinanza al grande popolo Veneto, nella speranza che alme… - gklein_klein : RT @matteosalvinimi: Ancora grandine, trombe d’aria e devastazione: tutta la mia vicinanza al grande popolo Veneto, nella speranza che alme… -

