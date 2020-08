Sospeso il programma Rai di Pierluigi Diaco: tra i lavoratori una positività al Covid - (Di domenica 30 agosto 2020) Francesca Galici Diaco in radio ha dichiarato di non voler più parlare di Covid per non essere monotematico, ma ora il suo programma Rai è stato Sospeso per la positività di un lavoratore Nelle ore passate, Pierluigi Diaco è stato al centro delle cronache social per lo scontro avvenuto in diretta radiofonica con la sua collega Giusy Legrenzi. Rivolgendosi al giornalista Davide Giacalone, il conduttore ha chiesto un patto radiofonico per trattare "domande su articoli, pezzi e riflessioni che esulano dal Covid, parlarne continuamente si rischia di essere monotematici". Ora, però, è necessario associare il nome di Pieluigi Diaco al Covid, perché, come riporta Il Fatto Quotidiano, ... Leggi su ilgiornale

