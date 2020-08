Roma, chiuso locale a luci rosse a Testaccio: violate norme Covid, all'interno 60 persone (Di domenica 30 agosto 2020) Un locale a luci r nel quartiere di Testaccio a Roma è stato chiuso dai vigili urbani per il mancato rispetto delle prescrizioni a contrasto della diffusione del contagio da relative al divieto di ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, chiuso locale a luci rosse a Testaccio: violate norme Covid, all'interno 60 persone - Fabrix_l3ill : @GiadaFlamini @Andrea0606061 @virginiaraggi Vorrei precisare che con la Raggi Roma ha finalmente visto chiuso il bi… - ndl00 : Il #Genoa avrebbe chiuso per il trasferimento di #JuanJesus. Trovato l’accordo con la #Roma.# - leggoit : #Roma, chiuso locale a luci rosse a Testaccio: violate norme Covid, all'interno 60 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Roma chiuso

“Sperimentazione Ztl per settembre? La Raggi vuole il certificato di morte per il centro città, così prende in giro i commercianti del Tridente. La mancanza di un dialogo con le categorie ha portato a ...Nelle città di Chiusa si è verificata un'esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degl ...