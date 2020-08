Pierluigi Diaco fuori di sé in diretta contro Giusi Legrenzi: addio a RTL? (Di domenica 30 agosto 2020) Ore difficili per Pierluigi Diaco, dopo che una sfuriata fuori controllo rivolta alla collega Giusi Legrenzi è finita alle orecchie del pubblico di No Stop News, il programma da lui condotto su RTL assieme alla giornalista. Al centro dello scontro, iniziato in diretta e proseguito dietro le quinte, la volontà da parte del conduttore di rinunciare alla copertura mediatica dei casi Covid; una scelta che ha suscitato la rabbia della collega, portando i due a punzecchiarsi ripetutamente in trasmissione. La situazione sarebbe degenerata dietro le quinte, con stralci della lite finiti trasmessi sulla radio h24 della rete. Virale la sfuriata di Pierluigi Diaco contro ... Leggi su velvetgossip

Ferrucc66935382 : Rispetto per il lavoro altrui zero. Da questo video si evince tutto. Un’ospitalità meravigliosa. Pierluigi Diaco sf… - SerieTvserie : Scontro tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi in diretta su RTL 102.5: i due giornalisti sospesi dalla radio? (VIDEO) - tvblogit : Scontro tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi in diretta su RTL 102.5: i due giornalisti sospesi dalla radio? (VIDEO) - gigio_muffin : ma esiste in tv o sui giornali qualcuno di più odioso di Pierluigi Diaco? Mission Impossible - marco_santoro_ : RT @GiusCandela: Non solo tv, scontro in radio tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi. Bel clima a Rtl! #rtl #rtl1025 -