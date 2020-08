Padre 88enne spara ai due figli disabili e ne uccide uno a Napoli. “Ero disperato” (Di domenica 30 agosto 2020) uccide uno dei due figli con un colpo di pistola, ferisce l’altro al braccio con un secondo proiettile, quindi chiama la Polizia per autodenunciarsi. L’uomo di 88 anni, residente alla periferia di Napoli, gli agenti ha detto di aver agito perché disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei figli. Quello colpito a morte, 47enne, era invalido grave, mentre il fratello 51enne soffre di un handicap più lieve. La Polizia sta indagando sulla provenienza dell’arma, una Magnum, con cui l’anziano – che non ha alcun precedente – ha sparato. E’ stato lo stesso 88enne, poco dopo le cinque di domenica mattina, a chiamare il 118 chiedendo un’ambulanza per soccorrere i figli e raccontando di averli feriti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Alberto61153413 : RT @fattoquotidiano: Padre 88enne spara ai due figli disabili e ne uccide uno a Napoli. “Ero disperato” - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Padre 88enne spara ai due figli disabili e ne uccide uno a Napoli. “Ero disperato” - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Padre 88enne spara ai due figli disabili e ne uccide uno a Napoli. “Ero disperato” - fattoquotidiano : Padre 88enne spara ai due figli disabili e ne uccide uno a Napoli. “Ero disperato” - lorysem : Oggi due notizie tristi, tra le tante, mi hanno colpita: la bimba di tre anni morta a Massa al campeggio a causa di… -