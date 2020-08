Nations League: Mancini, sfide con Bosnia e Olanda difficili e impegnative (Di domenica 30 agosto 2020) Gli azzurri scenderanno in campo nei prossimi giorni per i due impegnidi Nations League contro Bosnia e Olanda. il 4 settembre a Firenze con la Bosnia, il 7 a Amsterdam con l'Olanda Leggi su firenzepost

SkySport : Paul Pogba positivo al coronavirus: non giocherà con la Francia in Nations League - DiMarzio : #Italia, l'elenco dei convocati del ct #Mancini per le gare di #NationsLeague - FirenzePost : Nations League: Mancini, sfide con Bosnia e Olanda difficili e impegnative - Fprime86 : RT @SkySport: Mancini: 'Puntiamo finale Nations League. Nessun contatto con club, continuo lavoro qui' - OA_Sport : Calcio, Roberto Mancini: “Si parte con ancora più carica. Vogliamo fare bene in Nations League e arrivare in fondo” -