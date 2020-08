L’oppio della Cina (Di domenica 30 agosto 2020) Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo spettro del comunismo”. Così recitava, nel 1848, uno degli incipit più celebri della storia. Nello stesso momento in cui veniva pubblicato il Manifesto del Partito comunista, altri milioni di spettri s’aggiravano. Ma per la Cina. Spettri umani, non ideologici, b Leggi su ilfoglio

mariellagiammar : RT @ilfoglio_it: L’oppio della Cina. C’è chi vede in TikTok lo strumento con cui Pechino intende vendicarsi con l’occidente per la storia u… - PalmierF : RT @ilfoglio_it: L’oppio della Cina. C’è chi vede in TikTok lo strumento con cui Pechino intende vendicarsi con l’occidente per la storia u… - ilfoglio_it : L’oppio della Cina. C’è chi vede in TikTok lo strumento con cui Pechino intende vendicarsi con l’occidente per la s… - Profilo3Marco : RT @giubileif: Presentazione del mio libro “Conservare la natura” in un luogo d’eccezione a Colle Oppio alle spalle del Colosseo. Grazie al… - HenyElati : -

Ultime Notizie dalla rete : L’oppio della Amitav Ghosh: «E adesso in India sprechiamo come qui da voi» Corriere della Sera