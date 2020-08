Iniezioni intravitreali anche in ambulatori chirurgici (Di domenica 30 agosto 2020) Le Iniezioni intravitreali si potranno eseguire anche in ambulatori chirurgici dedicati: le nuove raccomandazioni dell’Associazione Italiana Medici Oculisti Le Iniezioni intravitreali potranno essere eseguite in ambulatori chirurgici dedicati e non più soltanto nelle sale operatorie, grazie a procedure più snelle, ma altrettanto sicure, che consentiranno di erogare un maggior numero di terapie ai pazienti affetti da maculopatie. È la principale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

In Italia ogni anno vengono eseguite migliaia di iniezioni intravitreali, ma nel 2020 "a causa del Covid-19, molte ne sono andate perse. Ancora non sappiamo quante con esattezza - spiega il ...

Roma, 18 ago. – Le iniezioni intravitreali potranno essere eseguite in ambulatori chirurgici dedicati e non più soltanto nelle sale operatorie, grazie a procedure più snelle, ma altrettanto sicure, ...

