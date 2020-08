"Il silenzio di Conte fa paura": Lampedusa entra in sciopero (Di domenica 30 agosto 2020) Francesca Galici A Lampedusa la situazione è critica: sono oltre 1500 i migranti sull'isola e i cittadini sono allo stremo. Il sindaco pronto a dichiarare lo sciopero generale immediato La pazienza di Lampedusa è arrivata al limite. Lo sbarco di ieri notte sull'isola ha fatto salire la tensione dei Lampedusani, che si sono riversati sul molo per una protesta spontanea. In 370, non 450, sono arrivati ieri a bordo di un peschereccio, che si è palesato improvvisamente a 4 miglia dalle coste di Lampedusa. Sono state le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza a intercettarlo e a scortarlo in porto, dove sono poi stati fatti sbarcare. Tutto questo mentre le due navi a pieno carico della ONG Sea Watch stanno facendo rotta verso le coste siciliane per ... Leggi su ilgiornale

La pazienza di Lampedusa è arrivata al limite. Lo sbarco di ieri notte sull'isola ha fatto salire la tensione dei lampedusani, che si sono riversati sul molo per una protesta spontanea. In 370, non 45 ...

