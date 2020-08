Costola fratturata per Wout Poels, lo scalatore prova a continuare il Tour (Di domenica 30 agosto 2020) ...🏽 Fracture to the rib and few bruises to the lung so let's see how we get on today Wishing a speedy recovery to @rafavalls !! #whereisWout #dontforgetkeepsmiling @cyclingimages Un post ... Leggi su cicloweb

DiegoDominici : @MichGPS Poels continua nonostante una costola fratturata - Cicloweb_it : Costola fratturata per Wout Poels, lo scalatore prova a continuare il Tour - _IRONPARKER : @Animal_Genocide Ma io i dolori adesso li ho solo per la costola fratturata. E nessun antidolorifico mi aiuta. In o… - kioko96Japan : Mia nonna si è fratturata una costola Io: 'raga non fatela dormire stesa ma rialzata, sennò le fa male' Loro: la fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Costola fratturata WOUT POELS CONTINUA IL TOUR CON UNA COSTOLA ROTTA InBici Costola fratturata per Wout Poels, lo scalatore prova a continuare il Tour

Per una volta che Mikel Landa rimane incolume in una tappa caratterizzata dalle cadute, sono i suoi compagni di squadra ad uscire letteralmente con le ossa rotte. La prima tappa del Tour de France è d ...

Picchia moglie spezzandole tibia, costole e dita: arrestato tunisino

Ieri la polizia ha arrestato un tunisino di 27 anni, residente a Modena. Le violenze proseguivano da settembre dello scorso anno Ieri la polizia ha arrestato un tunisino di 27 anni, residente a Modena ...

Per una volta che Mikel Landa rimane incolume in una tappa caratterizzata dalle cadute, sono i suoi compagni di squadra ad uscire letteralmente con le ossa rotte. La prima tappa del Tour de France è d ...Ieri la polizia ha arrestato un tunisino di 27 anni, residente a Modena. Le violenze proseguivano da settembre dello scorso anno Ieri la polizia ha arrestato un tunisino di 27 anni, residente a Modena ...