Carlo Verdone: "il politicamente corretto sta diventando patologico" (Di domenica 30 agosto 2020) Carlo Verdone ha risposto a chi lo ha criticato per aver mostrato il fondoschiena dell'attrice che interpreta sua figlia nel film Si vive una volta sola: 'Del politicamente corretto ne abbiamo le palle piene'. Carlo Verdone è stato criticato per aver mostrato il fondoschiena dell'attrice Mariana Falace, che interpreta sua figlia nel suo ultimo film ma l'attore romano non ci sta e dal palco del Piccolo cinema America attacca il politicamente corretto: "ne abbiamo le palle piene", come riportato da Il Fatto Quotidiano. L'ultimo di film di Carlo Verdone è stato visto solo dalla stampa qualche mese fa, prima dell'emergenza sanitaria: l'attore spera che la pellicola possa arrivare presto al cinema e nel ... Leggi su movieplayer

repubblica : Lo sfogo di Carlo Verdone: 'Basta politicamente corretto, è una patologia' - Daniele_Manca : Piperno, Carlo Verdone e Piccolo: «?@La_Lettura? » è nell’App e Nell’inserto in edicola con il «@Corriere» con anc… - marcjulietbella : RT @DSantanche: Viviamo nella dittatura del politicamente corretto, noi lo diciamo da tempo e questo regime adesso colpisce anche le sceneg… - Ciro24048473 : RT @DSantanche: Viviamo nella dittatura del politicamente corretto, noi lo diciamo da tempo e questo regime adesso colpisce anche le sceneg… - massimoomar : RT @DSantanche: Viviamo nella dittatura del politicamente corretto, noi lo diciamo da tempo e questo regime adesso colpisce anche le sceneg… -