Angers-Bordeaux, Mohamed-Ali Cho in campo: è il primo 2004 in Ligue 1 (Di domenica 30 agosto 2020) Mohamed-Ali Cho entra a modo suo nella storia della Ligue 1. Chi è? Semplicemente, il primo calciatore classe 2004 ad esordire nel massimo campionato di calcio in Francia. Il 16enne ha fatto il suo esordio all’81’ della partita tra Angers e Bordeaux, valida per la seconda giornata di Ligue 1. Una serata storta per l’Angers che ha perso per 2-0 con le reti decisive di Maja e Basic. Ma è anche una giornata indimenticabile per Cho, cresciuto nelle giovanili del Psg prima e dell’Everton poi. Leggi su sportface

