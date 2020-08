Allenamenti Napoli, Allan assente, Manolas rientra negli spogliatoi in anticipo (Di domenica 30 agosto 2020) Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, agli Allenamenti pomeridiani del Napoli a Castel di Sangro è assente Allan. Inoltre, il difensore greco Kostas Manolas è rientrato negli spogliatoi in anticipo rispetto ai compagni. La radio ufficiale del Napoli ha pubblicato gli aggiornamenti sul suo account Twitter. assente #Allan — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissNapoli) August 30, 2020 Allenamento pomeridiano a Castel Di Sangro per il @sscNapoli. rientrato anzitempo negli spogliatoi #Manolas. pic.twitter.com/zMk4pFbcJT — ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Allenamenti Napoli Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti. Assenti 13 Nazionali il mio napoli FOTO SSCN - Allenamento con il pallone per David Ospina a Castel di Sangro

Allenamento con il pallone per il portiere colombiano del Napoli David Ospina. Ecco la foto pubblicata su Twitter dalla SSC Napoli dell'allenamento degli azzurri allo stadio Patini di Castel di Sangro ...

L’esempio del Napoli evidenzia che gli stadi potrebbero riaprire parzialmente

Dopo mesi e mesi con gli stadi totalmente chiusi al pubblico, nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, in occasione degli allenamenti e del triangolare amichevole tra azzurri, Castel di Sangro e L’Aq ...

