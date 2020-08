Allan via, nuovo assalto a Veretout: nel maxi-affare con la Roma anche un altro azzurro oltre Milik (Di domenica 30 agosto 2020) Con Allan ad un passo dall'Everton, il Napoli potrebbe tentare un nuovo assalto a Jordan Veretout, indicato da Rino Gattuso come il rinforzo ideale per il centrocampo in sostituzione del brasiliano. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Allan via, nuovo assalto a Veretout: nel maxi-affare con la Roma anche un altro azzurro oltre a Milik - Pasqual52244119 : @BrunoGalvan85 Onestamente per Allan ho esultato perché va via. Per me lui in questa stagione ha giocato solo contro il Napoli. - Giusepp86310568 : RT @EmaPartenopeo: #Callejon via GRATIS #Allan a prezzo di saldo poi sarà la volta di #Koulibaly che grazie alla.stagione liquida appena co… - infoitsport : Sky – Via Allan, possibilità Veretout e Szoboszlai: trattative dubbie per due motivi - SindromeN : @enzogoku69 @SaxSan2 Il 4231 non può essere il modulo di partenza, ma solo uno schema alternativo da adottare in de… -

Ultime Notizie dalla rete : Allan via Allan via, nuovo assalto a Veretout: nel maxi-affare con la Roma anche un altro azzurro oltre a Milik Tutto Napoli Allan via, nuovo assalto a Veretout: nel maxi-affare con la Roma anche un altro azzurro oltre a Milik

Con Allan ad un passo dall'Everton, il Napoli potrebbe tentare un nuovo assalto a Jordan Veretout, indicato da Rino Gattuso come il rinforzo ideale per il centrocampo in sostituzione del brasiliano. A ...

Allan, 50 milioni di rimpianti per il Napoli

A gennaio 2019, più di un anno e mezzo fa, Carlo Ancelotti chiese al Napoli la conferma di Allan. Il PSG aveva cominciato a far sul serio per il centrocampista brasiliano, spingendosi ad offrire addir ...

Con Allan ad un passo dall'Everton, il Napoli potrebbe tentare un nuovo assalto a Jordan Veretout, indicato da Rino Gattuso come il rinforzo ideale per il centrocampo in sostituzione del brasiliano. A ...A gennaio 2019, più di un anno e mezzo fa, Carlo Ancelotti chiese al Napoli la conferma di Allan. Il PSG aveva cominciato a far sul serio per il centrocampista brasiliano, spingendosi ad offrire addir ...