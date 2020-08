Verona, Setti: «C’è il nostro forte interesse per Benassi e Vlahovic» (Di sabato 29 agosto 2020) Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW sul mercato del club Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato del mercato del club ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue dichiarazioni: MERCATO – «Questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarci. Sono arrivati Magnani e Ruegg, dovrebbe arrivare un altro giocatore francese. Si va avanti, pian piano si fa la rosa. Il problema è che c’è poco tempo per assemblare tutti i giocatori perché si partirà già a settembre». Benassi E Vlahovic – «Ne abbiamo parlato, c’è un ottimo rapporto con la Fiorentina. Se li muovono, c’è il nostro ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Hellas Verona Setti rivela: “Stiamo lavorando per la prossima stagione. Kumbulla? Futuro incerto” - #Hellas… - zazoomblog : Hellas Verona Setti rivela: “Stiamo lavorando per la prossima stagione. Kumbulla? Futuro incerto” - #Hellas #Verona… - Fantacalcio : Verona, Setti: 'Interessati a Benassi e Vlahovic'. E su Kumbulla... - Mediagol : #HellasVerona, Setti rivela: “Stiamo lavorando per la prossima stagione. Kumbulla? Futuro incerto” - Mediagol : #HellasVerona, Setti rivela: 'Stiamo lavorando per la prossima stagione. Kumbulla? Futuro incerto' -