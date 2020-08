Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 19:10 (Di sabato 29 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio lieve calo dei contagi coronavirus in Italia sono 1444 una sola vittima invece dopo le 9 di ieri nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila Secondo i dati del Ministero della Salute era chiamata veloce di docenti la nuova procedura prevista dal decreto scuola che consente a chi è in graduatoria ma non ho ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni di poter presentare le domande in un’altra Regione dove ci sono posti disponibili per tenere a tempo indeterminato lo fa sapere il Ministero dell’Istruzione spiegando che le domande potranno essere presentate fino al 2 settembre Intanto il recupero degli apprendimenti ci sarai comincerà dai primi di settembre a chiarire il mistero che contano la narrazione del rifiuto di docente di svolgere ... Leggi su romadailynews

