Travaglio: “Briatore come Don Ferrante dei Promessi Sposi che negava le peste. Spero si rimetta e inviti i ragazzi a stare attenti” (Di sabato 29 agosto 2020) “Briatore non ha mai fatto mistero del suo negazionismo. Non esistono sue fotografie con la mascherina, non ce l’ha mai. Ma una persona spesso presente in tv e con un tale impatto sull’opinione pubblica ha anche il dovere di dare il buon esempio”. Intervistato da Stefano Zurlo in un incontro pubblico a Viareggio, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio è tornato sul caso di Briatore ricoverato nei giorni scorsi al San Raffaele e risultato positivo al coronavirus. “Spero – ha concluso Travaglio – che si rimetta al più presto e che possa rettificare e dire ‘ragazzi state attenti‘” L'articolo Travaglio: “Briatore come Don Ferrante dei Promessi ... Leggi su ilfattoquotidiano

