Torna l’incubo nelle case di cura. A Milano oltre venti positivi in una Rsa. Scoppiato al Quarenghi il primo focolaio post lockdown. Già partite le ispezioni per capire cos’è andato storto (Di sabato 29 agosto 2020) Proprio nel giorno in cui le opposizioni hanno chiesto la resa dei conti con il governatore Attilio Fontana, una nuova emergenza Covid Torna a spaventare la Lombardia. Si tratta del focolaio scoperto all’interno di una rsa (residenza sanitaria assistenziale, ndr) lombarda, la casa di riposo Quarenghi che si trova nell’omonima via alla periferia nord-ovest di Milano, dove sono risultati positivi 21 anziani e un operatore sanitario. Una brutta storia scoperta quasi per caso perché a presentare i sintomi è stato soltanto uno degli ospiti, individuato dal personale della struttura, poi risultato infetto dal test del tampone. Così, come da protocollo di sicurezza, sono scattati i test ai 123 residenti della casa per anziani e al personale con i casi di ... Leggi su lanotiziagiornale

