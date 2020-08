Temptation Island: Lara Zorzetto è diventata mamma, è nato Leonardo (Di sabato 29 agosto 2020) Lara ha partorito e ha annunciato la nascita di suo figlio sui social. L’ex protagonista di Temptation Island ha anche confessato che ci sono stati dei problemi Lara Zorzetto è diventata mamma Abbiamo conosciuto Lara Zorzetto a Temptation Island un paio di anni fa. Vi ricordate il suo percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia? Lei ha partecipato con il fidanzato Michael Di Giorgio con il quale c’erano dei problemi, alti e bassi e tradimenti da parte di lui. Nel villaggio il tutto non ha fatto altro che peggiorare. Dunque, inevitabilmente la loro storia è finita e dopo il programma Lara, che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e ironia, ... Leggi su kontrokultura

