Sugli smartphone notifiche sul rischio di contagio anche senza Immuni (Di sabato 29 agosto 2020) L’esposizione al coronavirus potrà essere notificata anche Sugli smartphone che non hanno la app Immuni installata. Una versione Beta della prossima versione di iOS 13.7, il sistema operativo degli iPhone, include alcune funzioni che potrebbero migliorare il contact tracing per la Covid-19. Come evidenziato da diversi siti di news e di tecnologia l’aggiornamento permetterà di attivare la ricezione di notifiche riguardo ai rischi di esposizione al coronavirus. È una delle principali funzioni di Immuni, la app sviluppata in Italia per il tracciamento dei contagi, finora scaricata da un numero di persone ampiamente inferiore alle aspettative. Una funzione analoga dovrebbe essere inclusa anche in una prossima versione di ... Leggi su bloglive

