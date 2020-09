Soave Versus 2020, il grande bianco incontra la ristorazione veronese (Di sabato 29 agosto 2020) Dai ristoratori agli operatori turistici, la terra scaligera si tingerà di oro per due mesi all’insegna del Soave. Tanti appuntamenti per scoprirlo in tutte le sue sfaccettature. Non uno, ma tanti Soave Versus. Questa l’idea del Consorzio Soave, che, in occasione del ventennale della kermesse, ha deciso di non fermarsi ai consueti tre giorni, coinvolgendo la ristorazione scaligera in un percorso utile a scoprire tutte le sfaccettature del Soave. Aria di rinnovamento, ben sintetizzata dallo stesso termine Versus, stavolta inteso come il ribaltare una situazione. Non più tre giorni ma un mese intero dedicato al Soave e alla ristorazione. Non più in un solo luogo ma in tanti luoghi. Non da soli ma insieme a ... Leggi su vinonews24

