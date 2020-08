Sicurezza alimentare, controlli a Capri: chiusi due ristoranti (Di sabato 29 agosto 2020) ristoranti, bar e alberghi nel mirino di controlli dei carabinieri a Capri, con sanzioni, chiusure e sequestri. Militari dell’Arma delle stazioni di Capri e AnaCapri insieme a quelli del Nas di Napoli e a personale dell’Asl Napoli 1, hanno verificato nelle strutture ricettive e di ristorazione il rispetto delle normative in materia agroalimentare. Due i ristoranti chiusi per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: il primo a Capri in via Sella di Orta, il secondo nel comune di AnaCapri in via Orlandi. Sei poi le attività diffidate a ottemperare entro 20 giorni alla rimozione delle carenze igienico-sanitarie riscontrate. Tra queste un albergo in via Camerelle a Capri, 4 bar di ... Leggi su ildenaro

RaiNews : 'Una scelta infelice, che non fa che alimentare paura, isteria ed intolleranza, tutte incompatibili con la necessit… - rep_napoli : Sicurezza alimentare, chiusi a Capri due ristoranti [aggiornamento delle 11:01] - teleischia : CAPRI E ANACAPRI. CONTROLLI SICUREZZA ALIMENTARE: EFFETTUATE SANZIONI, CHIUSURE E SEQUESTRI DAI CARABINIERI - presconfagrial : RT @masgiansanti: La storia e il futuro dell'#agricoltura sono legati alle innovazioni e dobbiamo guardare con fiducia, senza pregiudizi, a… - SistemiFELP : Sicurezza Alimentare la Gestione delle Micotossine Viene stimato che circa un quarto della produzione agricola mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza alimentare Sicurezza alimentare, chiusi a Capri due ristoranti La Repubblica Sicurezza alimentare, chiusi a Capri due ristoranti

Ristoranti, bar e alberghi nel mirino di controlli dei carabinieri a Capri, con sanzioni, chiusure e sequestri. Militari dell'Arma delle stazioni di Capri e Anacapri insieme a quelli del Nas di Napoli ...

Caffeina: in gravidanza meglio evitarla?

Nello scatolone delle cose proibite, le donne incinte dovrebbero aggiungere ora anche la moka e il caffè. A consigliarlo oggi sono i ricercatori dell’università di Reykjavik, in Islanda, secondo cui i ...

Ristoranti, bar e alberghi nel mirino di controlli dei carabinieri a Capri, con sanzioni, chiusure e sequestri. Militari dell'Arma delle stazioni di Capri e Anacapri insieme a quelli del Nas di Napoli ...Nello scatolone delle cose proibite, le donne incinte dovrebbero aggiungere ora anche la moka e il caffè. A consigliarlo oggi sono i ricercatori dell’università di Reykjavik, in Islanda, secondo cui i ...