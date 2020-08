Reina e gli altri calciatori di estrema destra, così in linea con le curve (Di sabato 29 agosto 2020) Che tristezza l’accoglienza laziale a un grande calciatore “napoletano”: «Saluti romana, camerata». A me, l’idea che Pepe Reina sia un fascista dispiace. Lo sapevamo da tempo, del resto Pepe non si è mai tirato indietro a commentare pubblicamente la vita politica spagnola. Anche il neoacquisto Andrea Petagna sembra che abbia simpatie leghiste. Peggio per lui. L’importante che faccia il giocatore e basta. Potremmo cavarcela così. Certo noi siamo abituati alle esternazioni politiche del più grande di tutti i tempi, Diego Maradona, contro l’imperialismo nordamericano, contro tutti i Nord a favore di tutti i sud del mondo. E sono le esternazione che piacciono. Però dovremmo essere onesti e riconoscere il diritto di esternazione anche a chi professa idee contrarie alle nostre? Onestamente non sono ... Leggi su ilnapolista

napolista : Reina e gli altri calciatori di estrema destra, così in linea con le curve Lo striscione di benvenuto dei laziali… - Clotild75026688 : @RITADILULLO1 Hai ragione. E, oggi scopro che, Reina è il camerata Reina accolto con tutti gli onori dai fascisti l… - lazio_e : RT @ftani72: È difficile combattere gli stereotipi, ma dobbiamo essere sempre presenti e farlo! It is difficult to fight stereotypes, but… - CREANTO7 : @PBerizzi Bravo. I cori, gli striscioni, i saluti romani allo stadio e nelle marce, gli scontri e gli assalti a tif… - ftani72 : È difficile combattere gli stereotipi, ma dobbiamo essere sempre presenti e farlo! It is difficult to fight stereo… -