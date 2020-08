Reggina, Taibi conferma: “Abbiamo accordo economico con Rami. Vi racconto la trattativa…” (Di sabato 29 agosto 2020) La Reggina è scatenata sul mercato. In arrivo un altro colpo ad effetto: il campione del mondo con la Francia Adil Rami. La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo del club Massimo Taibi che ai microfoni di TMW ha raccontato la trattativa col francese.Taibi: "accordo economico, visite e poi firma con Rami"caption id="attachment 1011809" align="alignnone" width="555" Adil Rami, Getty Images/caption"I primi contatti sono partiti alla fine di giugno, quando tra i vari giocatori a cui stavo pensando ho deciso di concentrarmi su Rami", ha spiegato Taibi. "Il 2 luglio ho avuto il primo contatto con il suo procuratore Javier Ruiz e da lì abbiamo portato avanti la trattativa insieme. ... Leggi su itasportpress

Rami è ad un passo dall'essere un nuovo giocatore della Reggina. Il difensore ha dato il suo consenso al trasferimento e ora lotterà con gli amaranto per una storica promozione in Serie A.