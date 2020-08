Ragazzini torturati e violentati: si erano rifiutati di comprare droghe (Di sabato 29 agosto 2020) Dei ragazzi adolescenti hanno subito violenze e torture da parte di uomini più grandi, che li hanno bruciati vivi in un cimitero. I giovani non avevano voluto comprare droghe. Due giovani adolescenti hanno subito un orribile calvario in un cimitero svedese, prima di essere arsi vivi. I due ragazzi sono stati vittime di un ventunenne … Leggi su viagginews

Due ragazzi adolescenti hanno vissuto un vero e proprio incubo e sono vivi per miracolo dopo aver subito torture, violenze sessuali ed essere stati sepolti. Quanto accaduto a due ragazzi adolescenti a ...

Lo hanno trovato in un garage abbandonato di Valle Fiorita, legato ad una sedia con del cellophane, sofferente e con vari lividi sul volto. A salvarlo la Polizia di Stato dopo una difficile ricerca. U ...

