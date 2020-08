Oroscopo 29 agosto 2020: bella ripresa in amore per Toro e Sagittario (Di sabato 29 agosto 2020) L’Oroscopo del 29 agosto annuncia ai nati sotto il segno del Toro che ci sarà una bella ripresa in amore. I Sagittario si sentono invincibili Previsioni 29 agosto da Ariete a Vergine Ariete. i nati sotto questo segno potrebbero affrontare una giornata un po’ turbolenta. Oggi ci sarà una certa propensione a non credere in se stessi. Questo potrebbe rendervi insicuri e causarvi dei problemi sia dal punto di vista professionale che personale. Cercate di essere un po’ più razionali e di acquisire il concetto che se volete qualcosa dovete lottare per poterla raggiungere. Toro. Molti di voi avranno buone opportunità di fare nuove conoscenze in amore. se siete single, approfittate ... Leggi su kontrokultura

ARIETE: in questo contrastante periodo vi toccherà, in svariati frangenti, far orecchie da mercante al fine di evitare litigi o incavolarvi per ciò che non potete mutare… Mantenete una promessa, poten ...

