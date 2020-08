NUBIFRAGI su parte del Nord, CALDO infuocato dal Sahara su gran parte d’Italia (Di sabato 29 agosto 2020) Ebbene, mentre l’estremo Nord Ovest d’Italia, per altro a macchia di leopardo è interessato da violentissimi temporali, piogge torrenziali che stanno causando seri problemi di natura idraulica, ma anche frane, nel resto del nostro Paese fa addirittura molto CALDO, con temperature che sono salite a valori prossimi ai 40 gradi. Queste le temperature registrate in alcune località: Bari-Palese Macchie, Olbia-Costa Smeralda 37°C Amendola, Decimomannu, Foggia, Palermo-Punta Raisi, Pescara 36°C Capo Bellavista, Firenze-Peretola, Lamezia Terme, Perugia 35°C Bologna-Borgo Panigale, Brindisi, Cervia, Falconara, Ferrara, Grazzanise, Rieti, Roma-Urbe 34°C Cagliari-Elmas, Comiso As Usaf, Grottaglie, Lecce, Marina Di Ginosa, Napoli-Capodichino, Rimini, Roma-Ciampino, ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Cronaca METEO: dopo I FORTI TEMPORALI e NUBIFRAGI, ALTRI FENOMENI nelle prossime ore su parte d'Italia - infoitinterno : Cronaca METEO: VIOLENTI TEMPORALI e NUBIFRAGI su parte d'ITALIA, ora tocca anche al Centro-Sud - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: Ieri nella zona di Carpi... Cronaca e previsioni #meteo prossime ore ?? - stefano_6000 : RT @3BMeteo: Ieri nella zona di Carpi... Cronaca e previsioni #meteo prossime ore ?? - 3BMeteo : Ieri nella zona di Carpi... Cronaca e previsioni #meteo prossime ore ?? -