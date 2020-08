Napoli: Ciclone Osimhen, con Insigne e Mertens è già intesa (Di sabato 29 agosto 2020) Si è già preso il Napoli, Victor Osimhen. Conta poco se a saggiarne le sue qualità siano state due squadre di dilettanti. Si, perché la forza di Castel di Sangro e L'Aquila ha poco o nulla a che ... Leggi su gazzetta

Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Ciclone #Osimhen, con #Insigne e #Mertens è già intesa. E #Napoli sogna - sportli26181512 : Ciclone Osimhen, con Insigne e Mertens è già intesa. E Napoli sogna: Ciclone Osimhen, con Insigne e Mertens è già i… - Gazzetta_it : Ciclone #Osimhen, con #Insigne e #Mertens è già intesa. E #Napoli sogna -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ciclone

La Gazzetta dello Sport

"Conte-Inter per forza". Così in apertura questa mattina il Corriere dello Sport: si è chiuso il caso più bollente dell'estate "Conte-Inter per forza". Così in apertura questa mattina il Corriere dell ...Rito dei nuovi acquisti anche per Victor Osimhen. Grande personalità per il classe '98 che oltre a cantare ha aggiunto anche qualche breve passo, tra le risate dei compagni di squadra. (Tutto Napoli) ...