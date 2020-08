Miranchuk, grande colpo dell’Atalanta: ecco le sue qualità (Di sabato 29 agosto 2020) Come vi abbiamo anticipato, Aleksey Miranchuk è il nuovo colpo dell’Atalanta. A soli 24 anni, il trequartista russo ha già un’esperienza da leader: al Lokomotiv Mosca, squadra dalla quale la Dea lo ha prelevato, Miranchuk ha lasciato un solco profondo con le sue 228 presenze e 43 reti. Colpisce la duttilità: principalmente trequartista, il ruolo più congeniale alle sue doti, può giocare anche come esterno offensivo (a destra come a sinistra) e all’occorrenza può essere impiegato come punta centrale. Abile con entrambi i piedi, tra le sue capacità anche i calci piazzati e, come un trequartista che si rispetti, la predisposizione all’assist per il compagno, data la sua visione di gioco. Non gli manca l’esperienza internazionale, sia in Champions che con la ... Leggi su alfredopedulla

