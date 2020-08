Migranti, Mediterranea: “150 persone in pericolo di via, stiamo partendo in aiuto alla Louise Michel” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – “Stiamo partendo da Augusta per una missione in soccorso alla motovedetta civile Louise Michel, che alle 3 e 24 di questa notte ha dichiarato lo stato di emergenza. Abbiamo deciso di intervenire, anticipando di 48 ore l’inizio programmato della nostra Missione 09, perché ad ora né le autorità maltesi né quelle italiane stanno prestando la necessaria assistenza a oltre 150 persone in imminente pericolo di vita“. Lo annuncia Mediterranea Saving Humans. Leggi su dire

