Maltempo, nubrifrgio nel Varesotto: disperso 38enne (Di sabato 29 agosto 2020) Un uomo di 38 anni è disperso, inghiottito dalla furia di un torrente a causa del Maltempo. Continuano i nubifragi nel nord Italia Continua il Maltempo nel nord Italia. Un uomo di 38 anni è disperso nel Varesotto. Quando è stato travolto da un torrente causato dalle forti piogge, l’uomo si trovava insieme a un amico nei pressi del lago Delion, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca. A dare l’allarme è stato il compagno, mentre le ricerche sono continuate fino a sera inoltrata. Gli uomini impiegati nelle operazioni di salvataggio sono andati avanti nelle ricerche fin quando le condizioni meteorologiche non lo hanno permesso. Da quanto emerso nelle prime ricostruzioni, i due amici stavano percorrendo un sentiero, che si è letteralmente inondato a causa ... Leggi su bloglive

Il maltempo che sta flagellando da diverse ore il Nord Italia domani arriverà anche al Centro, soprattutto sul versante tirrenico. Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto le nostre regioni ...Il Bellunese paga un prezzo altissimo ancora una volta per il maltempo: oltre ai danni del pomeriggio, in serata una frana sulla Feltrina ha costretto a chiudere la strada così come è stata chiusa anc ...